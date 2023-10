Germania tris, agli Usa non basta Pulisic. McKennie e Weah in campo

Esordio vincente sulla panchina della Germania per Nagelsmann che, allo Rentschler Field di East Hartford (Connecticut), ha battuto gli Usa per 3-1. In campo, nelle fila degli statunitensi, si sono visti McKennie e Timothy Weah: i due bianconeri sono rimasti in campo rispettivamente 75 e 65 minuti, senza però incidere particolarmente, visto il dominio in campo dei tedeschi.