Tonali a Torino in Procura: a colloquio con la pm Pedrotta

Sandro Tonali è tornato momentaneamente in Italia, precisamente a Torino per essere ascoltato dalla Pm Manuela Pedrotta in merito all'inchiesta sul giro di scommesse. Il centrocampista del Newcastle è arrivato accompagnato dal suo agente e dai suoi legali: è di ieri la notizia che Marco Feno, uno dei suoi difensori, si è presentato dal pubblico ministero per comunicare la totale disponibilità del suo assistito a essere interrogato sulla questione.