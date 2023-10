Tonali sotto shock, parla il procuratore: “Ha iniziato un percorso”

LONDRA (Regno Unito) - “Ho apprezzato molto le parole di Gravina. Sandro è scioccato, scosso, triste. Sa di aver sbagliato, ha iniziato un percorso per superare il problema, la malattia. Non posso dir nulla sui prossimi passi. Continua ad allenarsi, in quell’ora e mezza dimentica tutto, sabato può giocare. Ma temo che il problema sia diffuso anche tra ragazzi più giovani, il problema è sociale”. Presso l'Ambasciata italiana a Londra nel corso di un evento, dove sono stati premiati - oltre al presidente della Figc - Capello, Zola e Ogbonna, il procuratore di Tonali Beppe Riso ha parlato dell'attuale situazione emotiva del proprio assistito, indagato per scommesse su siti illegali e costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale, impegnata stasera a Wembley contro l'Inghilterra.