Scommesse, parla Gravina: "Ludopatia piaga sociale. Non mi sento coinvolto"

Gabriele Gravina ha parlato di Inghilterra-Italia presso l'Ambasciata italiana a Londra nel corso di un evento dove è stato premiato insieme a Fabio Capello , firma del primo successo degli azzurri in Inghilterra esattamente 50 anni fa, Gianfranco Zola come miglior giocatore italiano nel campionato inglese e Angelo Ogbonna in veste di secondo nella classifica presenze italiane all time in Premier. Il presidente della FIGC ha dichiarato: "Stasera sarà una partita difficile, lo dice la storia. Sappiamo che abbiamo fatto una scelta, stiamo cercando di diffondere il seme di un rinascimento sportivo perché aldilà della vittoria quello che conta è la strada che si percorre per arrivarci. A Wembley l'11 luglio di due anni fa fu una serata memorabile. Una vittoria che ha lasciato il segno in tutte le sue modalità, che conserviamo perchè ha dei connotati fondamentali quella squadra 'normale' è diventata 'speciale' nel corso del cammino di quell'Europeo e che ha dimostrato come si possono raggiungere, grazie al gruppo, gli obiettivi anche quando non si è favoriti".

Gravina: "Non mi sento coinvolto"

Gravina ha continuato sull'argomento aggiungendo: "Come presidente federale, al di là di responsabilità che mi attribuiscono, non mi sento coinvolto. Lo sono umanamente perché sono figli e non possono essere esposti come carne da macello. Non è degno di un paese civile. La ludopatia è una piaga sociale che riguarda 5 milioni che giocano e 1 milione di malati. Qualche piccolo soggetto dice che riguarda il mondo del calcio. Chi sbaglia sarà punito ma accompagnato in un progetto di guarigione e di recupero". Il presidente della FIGC ha continuato dicendo che: "Noi questi ragazzi non li abbandoneremo mai. C'è una contraddizione vivente, un soggetto istituzionale come il nostro paese che dalle scommesse prende 16 miliardi di euro e invita a giocare, mentre io sono impegnato a non fare giocare attraverso i corsi di integrity fatti a giocatori e arbitri. Non possiamo essere ipocriti, bisogna dire che esiste una piaga sociale. Serve un coordinamento importante tra magistratura e mondo dello sport".