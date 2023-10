"Tonali e Zaniolo distrutti": scommesse, la rivelazione shock di Spalletti

LONDRA (Regno Unito) - "È stato un trauma per la squadra, perché poi ci siamo ritrovati ad avere le autorità dentro lo spogliatoio, che sono venuti a prendere questi ragazzi, per cui ci siamo rimasti un po' male e siamo rimasti sorpresi", seguito da una lunga pausa, una smorfia in volta e un gesto con le mani come a dire 'Che possiamo fare...'. È uno stralcio della conferenza stampa del ct della Nazionale azzurra Luciano Spalletti, andata in scena ieri, alla vigilia di Inghilterra-Italia, match valido per le qualificazioni ad Euro2024 e al quale non prenderanno parte Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, indagati per il caso scommesse nato dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona.