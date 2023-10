Diretta scommesse, come va a finire: Vaciago, Cruciani, Agresti e Schira

Di tutto il caos che si è venuto a creare hanno parlato il direttore di Tuttosport Guido Vaciago con i giornalisti Nicolò Schira, Romeo Agresti e Giuseppe Cruciani. Il dibattito sull'argomento è avvenuto in diretta sulla pagina Instagram di Tuttosport a partire dalle 22.

Cruciani: "Chi gioca sulla propria squadra deve essere radiato"

L'argomento viene aperto dal direttore del quotidiano di Torino, prima dell'intervento di Cruciani: "Come minimo Fagioli prenderà un anno. Dipende molto anche dall'atteggiamento, è anche dalla discrezionalità della procura. Qualcuno parla di giustizia che deve essere esemplare, io credo che si debba giudicare sulla base delle norme che ci sono. Se si scopre che un giocatore ha giocato sulla propria squadra, credo che debba essere radiato. Così come chi gioca su un suo stesso gesto come un'ammonizione. Non bisogna fare i moralisti, la ludopatia è una cosa seria. Non vorrei che fosse uno schermo per farsi ridurre la pena. Non credo che la Juve abbia qualche responsabilità".