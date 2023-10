Lo scandalo del calcio italiano, Gravina e la luce in fondo al tunnel

Tra scommesse e reality show, salvare la passione della gente

Quindi qualcosa di buono c’è ed è la passione delle persone che ci vogliono credere ancora. È per quelle persone che è necessario salvare il salvabile, evitando il disfattismo, ripulendo il movimento e sostituendo i fatti alle chiacchiere. Perché il nostro calcio è ridotto anche peggio delle scrostate tribune del San Nicola e non solo per i calciatori che scommettono, ma c’è ancora qualcosa di bello e appassionante. Purtroppo il fango dello scandalo dei ludopatici schizza un po’ ovunque, frullato dal ventilatore dei nuovi media dove vale tutto (forse troppo), con il beneplacito di chi sta trasformando la giustizia in una specie di reality show e favorisce il sensazionalismo, non la chiarezza. Certo, i confini dello scandalo sembrano ampi, forse ampissimi e le conseguenze potrebbero essere devastanti. Lo scenario che va tratteggiandosi è inquietante nel far emergere la pochezza morale e la stupidità dei protagonisti di questa storiaccia, ma non possiamo dire di non esserci già passati e non aver superato simili bufere. Il problema, adesso, è la confusione che genera nomi ad minchiam e retroscena apocalittici e che, soprattutto, non consente di avere un’idea precisa delle reali conseguenze.