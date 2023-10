Italia forza 4 contro Malta: le firme di Bonaventura, Berardi e Frattesi

BARI - L' Italia batte 4-0 Malta e aggancia l'Ucraina al secondo posto del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024 - azzurri con una partita in meno -. Bonaventura , Berardi (doppietta) e Frattesi firmano il successo della Nazionale di Luciano Spalletti e portano a 10 i successi contro gli isolani in altrettante partite. Tre punti importantissimi in ottica qualificazione - andranno direttamente in Germania solo le prime due classificate di ogni raggruppamento - e in vista della sfida di Wembley contro l'Inghilterra in programma martedì.

Classifica Gruppo C qualificazioni Euro 2024

Italia-Malta, le scelte di Spalletti e Marcolini

Formazione quasi obbligata per Luciano Spalletti che dovendo fare a mano di alcuni calciatori per il caso scommesse - Tonali e Zaniolo - e gli infortuni schiera i suoi con il 4-3-3. Davanti a Donnarumma ci sono i due interisti Darmian e Dimarco sulle fasce e Mancini e Bastoni in mezzo - in tribuna lo juventino Federico Gatti -. A centrocampo Barella, Locatelli e Bonaventura mentre il tridente offensivo è composto da Berardi, Raspadori e Kean - rispediti a casa per problemi fisici Chiesa e Zaccagni -. L'italiano Michele Marcolini risponde con un accorto 5-3-2: Bonello tra i pali, Joseph Mbong, Apap, Pepe, Muscat e Camenzuli in difesa, Guillaumier, Kristensen e Yankam in mediana, Montebello e Paul Mbong a formare la coppia offensiva.

Italia-Malta: la cronaca

Parte forte l'Italia che dopo il destro largo di Locatelli colpisce la traversa con Mancini. Il gol del vantaggio arriva al 22' con un bellissimo tiro a giro di Bonaventura. Il centrocampista della Fiorentina, la cui ultima apparizione con gli azzurri risaliva alla sfida contro la Moldavia del 7 ottobre 2020, sigla così la sua prima rete con la Nazionale dopo 16 presenze. Nel primo dei tre minuti di recupero arriva il raddoppio di Berardi, bravissimo a metterla dentro con il piatto sinistro: bacio al palo e sfera in fondo al sacco. Settimo gol in azzurro dopo 26 gettoni per l'attaccante del Sassuolo che non segnava dalla finalina di Nations League contro il Belgio del 10 ottobre 2021, su azione addirittura dal 4-0 alla Repubblica Ceca nell'amichevole del 4 giugno dello stesso anno. Il più pericoloso a inizio ripresa è Raspadori: prima il suo tiro viene deviato da Berardi, poi approfitta dell'ennesimo errore con i piedi di Bonello ma è troppo defilato per centrare lo specchio della porta. Il tris arriva poco dopo e la firma è ancora di Berardi che col destro - una rarità per lui - firma la doppietta personale prima di lasciare il campo a Orsolini - dentro anche Frattesi per Barella -. Al 76' Bastoni sfiora il poker ma centra il palo. Poco dopo esordio assoluto per l'ex Udinese, ora al Tottenham, Udogie che prende il posto di Dimarco mentre Scamacca rileva Kean, autore di una buona prestazione. Nel finale Frattesi fa 4-0.

