Neymar, ansia Brasile: fuori in lacrime. Messi show con l’Argentina

Serata da dimenticare per il Brasile: la nazionale verdeoro perde prima Neymar per infortunio e poi la gara per 2-0 in Uruguay a causa delle reti di Nunez e de la Cruz. L'attaccante dell'Al-Hilal è uscito in barella tra le lacrime al 4° minuto di recupero del primo tempo, sostituito da Richarlison, per un probabile trauma al ginocchio sinistro. In Perù vola l'Argentina grazie alla doppietta di Messi: l'Albiceleste comanda così la classifica del gruppo sudamericano a punteggio pieno dopo quattro giornate.