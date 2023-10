Neymar, i popcorn in testa e il retroscena: "Non gioco con l'Uruguay!"

Neymar, il sacchetto di popcorn e la lite con il presidente Rodrigues

La gara contro la Colombia è terminata 1-1, un risultato deludente per la Seleçao che ha così perso la testa della classifica del gruppo sudamericano. Ma a far discutere è stato il post partita. Un tifoso ha lanciato un sacchetto di pop-corn contro la stella dell'Al Hilal. L’identità della persona in questione è stata tenuta segreta per evitare possibili ripercussioni, tuttavia è stato lui stesso a voler spiegare il perché del suo gesto. Il portale brasiliano ‘Leo Dias’, ha pubblicato un clip audio sulla testimonianza: “A fine partita sono sceso più vicino al campo, dove c’erano i giocatori. Stavo mangiando popcorn e quando Neymar è arrivato nei pressi del tunnel l’ho chiamato. Ho urlato, ma lui non si è nemmeno voltato nella mia direzione. Gli ho lanciato il sacchetto, ma non per dirgli che aveva giocato male, bensì per attirare la sua attenzione. Sembra che l’ho fatto per un dispetto, ma non è così. Io sono un suo tifoso, amo il suo calcio, non volevo fargli del male, volevo solo che si voltasse verso la tribuna”.

Questo gesto però ha scatenato l'ira del giocatore che nel tunnel dell'Arena Pantanal ha preso di mira il presidente della Confederazione calcistica brasiliana Ednaldo Rodrigues. Lo ha insultato e minacciato di non prendere parte alla sfida contro l'Uruguay a Montevideo. Una presa di posizione a caldo, perché poi Neymar si è aggregato al resto della squadra ed è partito per la prossima destinazione, dove troverà la Nazionale di Bielsa.