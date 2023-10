Neymar, nuove polemiche: festa privata durante il ritiro del Brasile

Neymar e la festa privata: l'indiscrezione

Il giornalista avrebbe rivelato che il presunto festino sarebbe avvenuto prima del sorteggio contro il Venezuela, nell'ultimo turno di qualificazione e che alla serata sarebbero state invitate anche delle donne. Su Instagram, l'account "Lomaspopucom" ha caricato uno screenshot da un portale di notizie sportive a commento del quale si legge: "Neymar non ha cambiato nulla con la nascita di sua figlia, continua a fare le sue cose". Non è la prima volta che il calciatore è coinvolto in tali polemiche, che però non sembrano scalfire al momento la compagna del calciatore, Bruna Biancardi, da poco diventata mamma della piccola Mavie. La relazione tra i due è stata messa a dura prova dai presunti flirt del giocatore...