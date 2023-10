Tonali e caso scommesse, la differenza rispetto a Fagioli

Tormentone scommesse, novità in vista in questa settimana che può rivelarsi decisiva o comunque fondamentale su vari fronti. Dopo quello di Fagioli , è infatti imminente anche l’annuncio dell’accordo tra Sandro Tonali e la Procura Federale (giustizia sportiva). Quanto invece all’altro giocatore attenzionato dagli inquirenti, Nicolò Zaniolo , si va invece verso ad un primo incontro sul fronte della giustizia ordinaria.

L'interrogatorio di Zaniolo

La procura della Repubblica di Torino ha infatti convocato il giocatore dell’Aston Villa: il suo interrogatorio è programmato per venerdì pomeriggio. L’ipotesi di reato contestata dalla procura è quella di “esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa”. Le indagini sono state delegate agli investigatori della squadra mobile della questura di Torino. Zaniolo attendeva fremente questo momento. Già all’indomani del famoso blitz delle forze dell’ordine nel ritiro della Nazionale a Coverciano (era il 13 ottobre) i suoi avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte avevano per l’appunto spiegato: «Non appena sarà svolto l’interrogatorio, procederemo, ove ne ricorreranno i presupposti, ad adire immediatamente le autorità competenti per la massima tutela della immagine personale e della reputazione professionale del nostro assistito, ed anche della sua famiglia».