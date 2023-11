"Lukaku wonderwall" e Noel Gallagher sorride

Noel Gallagher e Milan-Psg

"hi di voi ieri era a San Siro?", è una delle poche frasi che Noel concede al pubblico del Forum. Lui c'era a vedere il Milan che batteva il Paris Saint-Germain e commenta con un sorrisetto e una frase di complimenti al Milan: "bello spettacolo". Ma è bello anche il suo di spettacolo, per quanto breve e non esattamente empatico; i momenti più caldi finiscono per essere proprio i riferimenti al calcio: "Chi di voi è dell'Inter?" dice prima di dedicare ai tifosi nerazzurri un'altra delle eterne canzoni degli Oasis. Quella "Don't look back in anger" che sembra quasi sbeffeggiare i nerazzurri: non guardarti indietro con rabbia. E come fanno dopo aver perso quella finale?