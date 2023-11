Usa, tris a Trinidad e Tobago: McKennie gioca 90' e fa espellere un avversario

Agli Usa bastano sette minuti per piegare Trinidad e Tobago nei quarti di finale della Concacaf Nations League . La nazionale di Berhalter domina l'incontro - 26 conclusioni, otto in porta, e 75% di possesso palla - ma trova il successo solo nei minuti finale. La sblocca Pepi all'82' sfruttando l'assist di Robinson che quattro minuti dopo si mette in proprio e firma il bis. A chiudere la contesa a un minuto dal 90' il centrocampista del Borussia Dortmund Reyna .

McKennie sugli scudi. Panama strapazza Costa Rica

Ottima prestazione per Weston McKennie e il milanista Yunus Musah, in campo entrambi per 90 minuti. Lo juventino fa espellere Powder al 38' e sul risultato di 0-0 conquista anche un calcio di rigore poi tolto dopo revisione al Var. Gli Usa, dunque, guadagnano un gran vantaggio in vista del ritorno in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì. Stesso risultato nell'altro incontro tra Costa Rica e Panama, con gli ospiti che portano a casa la vittoria grazie alle reti di Murillo, Fajardo e Waterman e hanno un piede e mezzo in semifinale in vista del secondo round contro la nazionale di Gustavo Alfaro.