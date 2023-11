Lo riconoscete? Dal gol in Serie A al sogno Manchester United, oggi fa il ds

Difficile da riconoscere nelle vesti di dirigente, molto più facile ricordarlo da calciatore. Tante le squadre girate in Italia e una all'estero, ma ci torneremo. Dobbiamo tornare al 1 aprile del 2001 e no, non è stato un pesce d'aprile: al Granillo ha giocato uno scherzo particolare all'Udinese. Mancano pochi minuti al 90esimo e i friulani sono avanti 1 a 0. La Reggina ha una ghiotta occasione su calcio d'angolo, nell'area avversaria un gruppo folto di giocatori e ad anticipare tutti, di testa, è stato proprio lui.