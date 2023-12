De Laurentiis e l'incontro con Spalletti e Giuntoli: cosa è successo

MILANO - "Tu mi devi sempre invitare in campagna, eh?". Rompe così il ghiaccio, durante la serata del Gran Galà del Calcio Aic, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, artefice della splendida cavalcata del club azzurro dello scorso anno: "Una bella rimpatriata per lo Scudetto del Napoli. Tanto fino a marzo non hai molto da fare con la Nazionale... È difficile allenare la Nazionale, eh?", aggiunge ironicamente il numero uno della società campana, mentre l'allenatore toscano sorride e annuisce. Spettatori del siparietto anche Edoardo, il figlio di Aurelio, e Cristiano Giuntoli che, come Spalletti, ha abbandonato il Napoli neo-Campione d'Italia la scorsa estate per abbracciare il progetto della Juventus.