Sneijder e le donne nel calcio: la figuraccia dell'ex Inter diventa virale

" Un'allenatrice in una squadra maschile? Stiamo impazzendo ". Queste le dichiarazioni di Sneijder che stanno facendo il giro del mondo. In un intervento televisivo a 'Veronica Offside', l'ex trequartista dell'Inter ha espresso un'opinione forte sul calcio femminile che sta cercando di prendersi il proprio spazio . Il tema del dibattito? Sarina Wiegman , ct olandese della Nazionale Women dell'Inghilterra che qualcuno avrebbe voluto anche al posto di Gareth Southgate. "Una follia" , per Wesley e anche per altri ex calciatori come Pierre van Hooijdonk, che ha ribadito: " Una donna difficilmente può mescolarsi con un uomo".

"Uomini allenati da donne? Stiamo impazzendo"

Le dichiarazioni di Sneijder sulla possibilità di vedere un club maschile allenato da una donna sono state nette: "Trovo difficile dare un giudizio. Ripenso a com'ero io da giocatore, a com'ero nello spogliatoio. Magari adesso le cose sono cambiate, ma io no. Immagino se avessi un'allenatrice, con tutto l'umorismo calcistico che ne deriverebbe. Non ho nulla contro di loro, ma qui stiamo esagerando un po'. Ho sentito qualcuno dire che dobbiamo rompere qualcosa. Perché? Cosa dobbiamo sfondare? Dobbiamo fermarci tutti. Se succede, succede, ma stiamo affrontando troppo questo discorso. Parlarne ora è già eccessivo. Lasciamo che accada. Forse capiterà, forse no, ma stiamo spingendo troppo ed è controproducente”.

Anche l'ex attaccante Pierre van Hooijdonk, papà del bolognese Sydney, ha appoggiato il pensiero dell'ex Inter: “È una questione di credibilità. Una donna difficilmente può mescolarsi con un uomo. La differenza di genere non è importante in molte posizioni nella società, ma in una squadra di Eredivisie? La società è un conto, il mondo del calcio non è la stessa cosa”.