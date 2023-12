Chiellini, il paradosso svelato in tv e la battuta di Capello: “Come Allegri”

Giorgio Chiellini ha parlato della sua decisione di ritirarsi dal calcio giocato all'età di 39 anni . L'ex difensore e capitano della Juventus , che nell'ultimo periodo ha giocato per i Los Angeles FC , ha dichiarato a Sky Sport: "Sto bene, sereno. Ho vissuto anni bellissimi, indimenticabili, ma sentivo che questo fosse il momento giusto, mi sono divertito fino alla fine, fino alla partita giocata tre giorni fa" per poi proseguire: "Neanche nel sogno più bello il piccolo Giorgio poteva sognare di giocare così".

Chiellini, il momento più bello e l'esordio alla Juve

Giorgio ha proseguito: "La cosa che ho tenuto del Giorgio bambino è la passione, e paradossalmente mi sono divertito molto di più alla fine che all'inizio, dai 31-32 anni in poi". Successivamente, un commento sul momento più bello vissuto in carriera: "Il momento più bello è quello con la maglia azzurra, l'Europeo vinto da Capitano. Dopo essermi rotto il ginocchio nel 2019, riuscire a vincere e a trionfare da Capitano è stato qualcosa di incredibile". Infine, il ricordo del suo debutto con la Juventus: "Era ottobre e non avevo fatto ancora un minuto, era l’89’ e Capello disse “Questo ragazzo che si impegna così tanto… Facciamogli fare un minuto"".