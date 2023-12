Reichart-Superlega, no agli arabi e incontro con De Laurentiis: “Senza paura”

La notizia della Superlega ha inevitabilmente diviso il mondo del calcio. Diversi i club che per ora hanno deciso di non aderire all'organizzazione, altri invece hanno appoggiato l'idea. Bern Reichart, Ceo di A22 Sports, società nata per dar vita alla nuova Superlega, ha anche ammesso che diversi club che pubblicamente hanno declinato l'invito a partecipare, in privato lo hanno contattato. E proprio Reichart, a Sport Mediaset, ha fatto luce su alcuni punti del torneo in itinere.