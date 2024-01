“Se cerchi un nemico io non ci sono”: Mourinho, la replica di Massimo Mauro

Massimo Mauro , ex centrocampista della Juve oggi opinionisti di Mediaset, nel postpartita di Juve-Salernitana di Coppa Italia ha replicato a José Mourinho che, subito dopo Roma-Cremonese, lo aveva accusato di non rispettare chi mangia nello stesso piatto dove lui stesso mangia: "Non devo ripetere nulla di quanto detto dieci giorni fa, c'era tutto il rispetto per allenatori, giocatori, arbitri... E per Mourinho - risponde -. Se parliamo di calcio lo ascolto per un mese di seguito, ma se ha bisogno di un nemico io non sono disponibile. Se vuole ne parleremo, di calcio, quando ci incontreremo. Lui sa il fatto suo, è un grande comunicatore e non fa mai niente a caso. Avrà i suoi motivi, ma io mi sono risentito ed è il mio lavoro. Lo faccio da vent'anni, come interlocutori ho l'azienda e la mia coscienza, ma ho sempre rispettato tutti".

Il botta e risposta Mauro-Mourinho

Tutto ebbe inizio lo scorso 23 dicembre, quando dopo la sfida tra Roma e Napoli all'Olimpico (2-0 per i giallorossi), Massimo Mauro dagli studi di Pressing commentò: "Partita difficilissima per l'arbitro, i giocatori hanno avuto un comportamento che definire discutibile è dir poco. Se è una strategia, è antisportivo. Mourinho se l'è presa con Politano e Kvara, ha detto di non buttarsi ma dovrebbe dirlo prima ai suoi...". Parole che non sono affatto piaciute allo Special One che, alla prima occasione, ha voluto replicare: "Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia nello stesso piatto dove lui ha mangiato è una brutta cosa. Ci sono commentatori e commentatori, penso che molti rispettano il piatto dove hanno mangiato e dove lui continua a mangiare perchè in televisione non credo si vada solo per la bella faccia". Chissà se la replica di Massimo Mauro ha spento ogni polemica o se arriverà un'altra stilettata del portoghese: per scoprirlo appuntamento a mercoledì 10 gennaio, quando la Roma sfiderà la Lazio nei quarti di Coppa Italia.