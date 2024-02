Reichart, missione in Italia per la Superlega. E l'Uefa è più "trattativista"

De Siervo, la posizione sulla Superlega

Le indiscrezioni raccontano di un incontro durato circa un’ora al termine del quale De Siervo ha diffuso una nota ufficiale allo scopo di ribadire la posizione dei club, ma anche per sgombrare ulteriormente il campo da possibili indiscrezioni sulla segretezza: “Siamo allineati alle altre grandi Leghe di calcio europee - si legge nella nota della Lega - Ho ribadito nella riunione la contrarietà al progetto Superlega, coerentemente con le varie pronunce sull’argomento del 2019, 2021 e 2023”. Reichart, da parte sua, ha invece ribadito come il progetto Superlega non sia affatto in contrasto con i campionati nazionali che anzi vengono considerati la base del sistema e fondamentali per nutrire le grandi competizioni europee. Il Ceo di A22 ha illustrato il progetto e soprattutto come la mutualità dovrebbe, a cascata, garantire un benessere più diffuso a tutti i campionati.