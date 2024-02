Juve, Psg, Agnelli, Al-Khelaifi: svelato piano Bohr, antenato della Superlega

I dettagli del progetto

Il progetto, nato dalla necessità di unire i quattordici club più ricchi del Vecchio Continente, più due invitati (Milan e Lione) e otto provenienti dalle competizioni europee (anziché dai campionati nazionali), avrebbe portato quindi il totale a 24, diviso in quattro fasce da sei. Nella prima fase ogni squadra avrebbe disputato 32 match - 16 in casa ed altrettanti in trasferta - e le migliori 16 si sarebbero affrontate negli ottavi di finale. La fase a eliminazione diretta prevedeva andata e ritorno fino alla semifinale, mentre l'ultimo atto si sarebbe disputato in gara secca.