A22, ecco la lettera all'Uefa: "Cessi ogni comportamento anti concorrenziale"

Lo scontro tra A22, la società che progetta una Superlega, e l'Uefa si arrichisce di un nuovo capitolo. Attraverso un post sui social A22 ha condiviso la lettera inviata alla Uefa sul tema della libera concorrenza sul mercato e l'attacco all'organizzazione presieduta da Aleksander Ceferin è molto diretta. "La Uefa cessi ogni comportamento anti concorrenziale", questo il messaggio principale che la società ha diffuso in risposta alle parole del numero 1 della Uefa che pochi giorni fa, in una lunga intervista al Guardian, ha sparato a zero sullla nuova competizione assicurando che non vedrà mai luce.