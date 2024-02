Lippi: "Cosa manca alla Juve di Allegri. Conte-Inter? Cuore bianconero"

Lippi su Juve, Allegri e Conte

Archiviato il discorso Italia, Lippi ha parlato di Juventus. Pur ammettendo di non seguire più il calcio come prima ("Guardo soltanto le gare più importanti delle italiane"), l'ex tecnico risponde alle questioni riguardanti il club bianconero: "Cosa serve a questa Juve per raggiungere il livello della mia? Innanzitutto i grandi calciatori, come c'erano in quegli anni. La Juve non vince da alcuni anni, perciò siamo vicini a ricominciare: il calcio è fatto di cicli, non vince da tempo e quindi tornerà presto a farlo. Dare un consiglio ad Allegri? Non do consigli, non parlo di colleghi e non giudico le scelte che fa il club, posso dire che gli auguro il meglio".