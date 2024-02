“C’è chi piange e chi mente”: il videomessaggio di Vialli alla Juve di Lippi

Il videomessaggio di Vialli

"Ciao ragazzi, come va? Mi dispiace non essere lì con voi oggi a festeggiare, mi dispiace tantissimo. Naturalmente sono con voi con lo spirito, è un po' che non ci vediamo ma il filo che ci unisce è sempre lo stesso. Abbiamo condiviso tante cose insieme: vittorie, sconfitte, vi ho fatto vincere una Champions... Faccio come Ciro (Ferrara, ndr), rido alle mie stesse battute. Vi abbraccio tutti con tantissimo affetto, ma abbraccio soprattutto il mio 'Messia' (riferimento a Lippi, ndr): non ti dimenticherò mai e spero che anche tu non ti dimentichi di me, del tuo centravanti. Ragazzi, dai, godetevela oggi e a prestissimo, vi voglio bene!". Un videomessaggio che si conclude con l'applauso di tutti i presenti, visibilmente commossi. Pezzi di storia bianconera, che nessuno dimenticherà mai. “Lacrimoni”, “Non sto piangendo”, “C’è chi piange e chi mente dicendo il contrario”, “Questa fa malissimo”: sono soltanto alcuni dei commenti arrivati sotto alla clip pubblicata su X dall’account ufficiale del programma di Fazio.