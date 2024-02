Lippi, retroscena sull'arrivo alla Juve e la rivelazione: "Era il più forte"

Marcello Lippi , ex allenatore della Juventus e dell'Italia campione del mondo del 2006, è stato ospite di Fabio Fazio nella trasmissione "Che Tempo Che Fa". E per l'occasione ha riavvolto il nastro della sua carriera da tecnico, oggetto nel documentario “Adesso Vinco io”, in programmazione nei cinema dal 26 al 28 febbraio e diretto da Herbert Simone Paragnani.

Lippi: "Si deve pensare alla vittoria"

Sulla sua carriera e la fama di vincente, Lippi si è espresso così: "Vinco io? Non sempre, ma abbastanza. Ho avuto la fortuna di avere giocatori bravi, senza i quali non si vince. Poi sono stato abbastanza bravo anche io a far entrare in testa a questi giocatori che avevamo le possibilità. Prima di ogni manifestazione dicevo sempre ai miei 'adesso andiamo e vinciamo', perché i giocatori devono pensare alla vittoria e non alla partecipazione, per quanto questa sia buona. Ho sempre cercato di trasmettere lì'idea di vincere".