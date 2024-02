Da attaccante a venditore di kebab: la nuova vita della meteora Inter

Ha vinto la Coppa del Mondo in Brasile nel 2014 con la Germania ed è passato anche dalla Serie A vestendo la maglia dell'Inter sei mesi nel 2015, ora invece ha trovato un nuovo business e, come riporta il tabloid inglese The Sun, ha un patrimonio da 207 milioni di euro: si tratta di Lukas Podolski. L'ex attaccante anche di Bayern Monaco e Arsenal ha realizzato un'idea che gli ha cambiato la vita: aprire un ristorante di kebab in Germania.