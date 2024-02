Alta fedeltà, la classifica: chi ha scelto la Juve a vita e chi l'ha rifiutata

18. Darren Anderton

Darren Anderton ha trascorso 12 anni al Tottenham dopo aver lasciato il Portsmouth nel 1992 e, sebbene il centrocampista abbia sofferto di infortuni, è ricordato con affetto dai tifosi degli Spurs. Anderton era ricercato dal Manchester United nel 1995 e rivelò che il presidente degli Spurs Sir Alan Sugar lo rinchiuse nella sua villa finché non firmò un nuovo accordo.

17. Erling Haaland

Erling Haaland era ricercato da molte delle migliori squadre europee quando lasciò il Red Bull Salisburgo e il Manchester United sembrava essere in prima fila per il talentuoso norvegese. L'allenatore Ole-Gunnar Solskjaer aveva allenato Haaland al Molde in Norvegia e quel rapporto sembrava essere fondamentale, ma il prolifico attaccante si è invece trasferito al Borussia Dortmund.

16. Philipp Lahm

Phillip Lahm ha lavorato con Pep Guardiola al Bayern Monaco ed è stato spesso elogiato dall'allenatore catalano, che avrebbe voluto ingaggiarlo per il Barcellona. All'epoca il Barça era la migliore squadra d'Europa e gli amici di Lahm lo esortarono a trasferirsi, ma lui era felice al Bayern Monaco e alla fine rimase, vincendo un triplete e poi lavorando anche con Pep.

15. Antonio Di Natale

Antonio Di Natale ha iniziato la sua carriera all'Empoli ma ha trascorso 12 anni all'Udinese tra il 2004 e il 2016. Uno dei migliori attaccanti d'Italia in quel periodo, Di Natale era voluto sia dalla Roma che dalla Juventus durante la sua permanenza in Friuli. In seguito ha detto che il suo unico rammarico è stato non aver fatto parte della squadra italiana ai Mondiali del 2006.

14. Roy Keane

Roy Keane sarà sempre associato al Manchester United dopo aver trascorso 12 anni all'Old Trafford tra il 1993 e il 2005, ma l'ex centrocampista della Repubblica d'Irlanda era vicino al passaggio al Real Madrid verso la fine della sua carriera. Nella sua autobiografia ha spiegato di essersi poi pentito di non essersi trasferito in Spagna.

13. Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon ha trascorso 17 stagioni alla Juventus tra il 2001 e il 2018, per poi tornare per un secondo periodo nel 2019. Prima di chiudere al Parma, il suo primo club, nel 2021, l'unico trasferimento all'estero della leggenda italiana è stato al Psg nel 2018/19. Eppure il portiere era vicino al passaggio al Barcellona nel 2001, decidendo infine di firmare per la Juve. Anche il Real Madrid era interessato nel 2005, ma si sono svolte solo trattative preliminari.

12. Jamie Vardy

Dopo il trionfo del Leicester City in Premier League nel 2015/16, l'Arsenal ha attivato la clausola rescissoria da 20 milioni di sterline nel contratto di Jamie Vardy. L'attaccante è stato tentato dal passaggio ai Gunners, ma alla fine ha deciso di rimanere fedele ai Foxes, anche quando giocatori del calibro di N'Golo Kante e Riyad Mahrez hanno lasciato il club.

11. Xavi

Xavi è una leggenda del Barcellona, ma l'ex centrocampista ha ammesso di aver pensato di lasciare molte volte nei suoi primi anni a causa della pressione di dover essere all'altezza dell'ex compagno di squadra Pep Guardiola. Nel 2008 era sul punto di lasciare per il Bayern Monaco, ma alla fine è rimasto a causa di Guardiola. Xavi ha anche rivelato che il fratello di Sir Alex Ferguson si era messo in contatto per un possibile trasferimento al Manchester United.