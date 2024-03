Il dossieraggio Laudati-Striano, il caso Gravina, il giudizio prima dei giudici

In questi giorni bui per la Giustizia italiana e per chi le dedica la vita, ci troviamo davanti a una situazione paradossale. C’è un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Roma che riguarda il presidente della Figc Gabriele Gravina (non indagato) aperto per una segnalazione che scaturisce da indagini illegali. Ovvero le attività investigative che si basavano sugli accessi abusivi alle banche dati al centro dell’inquietante inchiesta sul pm Laudati e sul finanziere Striano. Quindi l’innesco dell’indagine è illegale, ma l’inchiesta è vera. Pazzesco, ma terrificantemente vero. Ma bisogna avere fiducia nella Giustizia e nella sua capacità di discernere le reali responsabilità e, come Ulisse di fronte alle sirene, legarsi saldamente al principio per il quale tutti sono innocenti fino a prova contraria. Gravina, impegnato in una difficile lotta politica per riformare il calcio italiano (non un dettaglio in questa storia) si trova, dunque, a vivere questa fastidiosa situazione di attesa.