Abodi: Situazione Gravina mi preoccupa moltissimo. Ora tocca ai magistrati

Da diverse ore a tenere inevitabilmente banco è il caso dossieraggio . Un caso sul quale è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina , che ha ammesso di essersi dovuto "far indagare per potermi difendere contro il secondo dossieraggio, che sono le falsità di qualcuno che si diverte con veline anonime e immagino che la fonte sia sempre la stessa". In considerazione di ciò, sono arrivate le prime dichiarazioni del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi .

Abodi e il caso Gravina

A margine della tavola rotonda 'Sostenibilità e lealtà sportiva' organizzata dal Salone d'onore del Coni dall'associazione Davide Astori, queste le parole rilasciate da Abodi: "Situazione Gravina? Mi preoccupa moltissimo, però oltre non vado. Sono abituato a parlare con la cautela necessaria. Di fronte a questa vicenda servono prudenza e garanzie. La magistratura in primo luogo farà la sua parte. Io poi sono contrario ai tribunali del popolo e ai processi di piazza. Ho sentito Gravina, anche perché abbiamo problemi quotidiani che vanno affrontati, quello che emerge dalla cronaca di questo fatto è il dato inquietante".

Sul caso si è espresso anche l'avvocato Fabio Viglione, difensore, assieme all'avvocato Leo Mercurio, del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in riferimento all'indagine della Procura di Roma: "Abbiamo consegnato tutto. Tutto chiarito e documentato. Totalmente e fino all'ultimo centesimo. Continuare a parlare di bonifici ricevuti senza spiegare che si riferivano ad una opzione a titolo oneroso per l'acquisto di una prestigiosa collezione di libri, successivamente non esercitata, e senza dare evidenza del bonifico con il quale la somma veniva conseguentemente restituita, significa stravolgere la verità che mai come in questo caso è documentata in tutti i suoi passaggi. Qui non siamo nel campo delle interpretazioni ma della semplice constatazione di fatti oggettivi e, come tali, documentati".