5 squadre in Champions, assist sorteggi: perché il derby fa sorridere l'Italia

Milan-Roma e il vantaggio per l'Italia

Un sogno per il calcio italiano - che per la prima volta nella storia potrebbe qualificare cinque club - per il quale occorre lottare, continuando a fare bene in Europa. I sorteggi in questo senso, per quanto possa sembrare strano con una tra Milan e Roma costretta a uscire, hanno aiutato. Il fatto che una delle due passi, significa che l’Italia avrà la certezza di arrivare a 18.427 punti, ai quali potrebbero aggiungersene altri, qualora una tra Atalanta e Fiorentina riuscisse a passare il turno rispettivamente con Liverpool e Viktoria Plzen.