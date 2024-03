Olsson respira da solo: nuovo comunicato del Midtjylland sulle sue condizioni

E' passato circa un mese da quando la Svezia è stata sconvolta dalla notizia del malore in casa di Kristoffer Olsson. Il giocatore del Midtjylland è stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale di Aarhus e in queste settimane è stato attaccato a un ventilatore e gli sono stati fatti esami per capire il problema. I medici sono arrivati alla diagnosi di una "rarissima condizione infiammatoria nei vasi cerebrali". Il club del calciatore ha voluto pubblicare una nuova nota per dare un aggiornamento sulle sue condizioni.