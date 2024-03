Germania: annuncio shock: addio Adidas dopo settant'anni!

Germania, ufficiale l'addio a Adidas

Pochi giorni dopo la presentazione delle maglie con cui la nazionale di Hans Flick parteciperà agli Europei di questa estate, che si disputeranno proprio in Germania, è arrivato il clamoroso annuncio dell'addio ad Adidas in favore di Nike: "Il Deutscher Fußball-Bund (DFB) stipulerà una partnership per l’equipaggiamento con la Nike Inc dal 2027 al 2034. Nike fornirà l’equipaggiamento a tutte le nazionali del DFB e promuoverà il calcio tedesco nella sua interezza". Nike esordirà quindi in una competizione ufficiale con la Germania in occasione degli Europei del 2028, per poi proseguire la collaborazione fino al Mondiale del 2034.