Bayern, trovati un altro allenatore: ufficiale la scelta di Nagelsmann

Niente Bayern Monaco per Julian Nagelsmann. Il Ct della Germania negli ultimi giorni è stato accostato ai bavaresi per un clamoroso ritorno. Voci confermate anche dalle parole del suo agente: "Tutti mi chiedono in questo momento se Nagelsmann tornerà al Bayern. Sarà una decisione che prenderà nei prossimi giorni, molto presto. Diciamo nei prossimi cinque o sette giorni. Sarebbe insensato dire che non ne stiamo parlando con gli interessati" ha sottolineato Volker Struth. Beh, dalle parole ai fatti anche se le tempistiche sono state anticipate visto che il Ct tedesco ha prolungato il suo contratto con la Germania fino al prossimo Mondiale tra Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026.

Nagelsmann, rinnovo e comunicato A confermare il rinnovo ci ha pensato la Federazione con un comunicato ufficiale: "Nagelsmann rimarrà l'allenatore della nazionale maggiore maschile della Germania dopo il Campionato Europeo di casa. Lo hanno deciso oggi venerdì il Consiglio di Sorveglianza e l'Assemblea degli Azionisti di DFB GmbH & Co. KG. Il nuovo contratto del 36enne è valido fino alla conclusione della prossima Coppa del Mondo FIFA nel 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico".

A questo poi hanno fatto eco le parole proprio dell'allenatore: "È una decisione del cuore. È un grande onore poter allenare la nazionale e lavorare con i migliori giocatori del paese. Con partite di successo e appassionanti, abbiamo la possibilità di trascinare un intero paese. Le due vittorie contro Francia e Olanda a marzo ne hanno dato un assaggio. Sono rimasto molto colpito dall'entusiasmo dei tifosi. Insieme ora vogliamo giocare un Europeo di successo in casa, stiamo tutti ardendo per questo. Dopodiché, non vedo l'ora di affrontare la sfida di una Coppa del Mondo insieme al mio team di allenatori".

Bayern Monaco, i nomi per la panchina Con Nagelsmann ormai sfumato i dubbi sono tutti per il futuro della panchina del Bayern Monaco. Sempre dalla Germania sono certi che in società, con il ds Eberl in prima linea, stiano cercando nuove soluzioni per la prossima stagione. Diversi i nomi nella lista dei bavaresi: Ralf Rangnick (65/Austria), Unai Emery (52/Aston Villa) e Zinedine Zidane (51/ultima esperienza al Real Madrid nel 2021). Con quest'ultimo sarebbero già partite le telefonate per convincerlo ad accettare la panchina. La pressione, come ha scritto la Bild, sta aumentando nel club perché per il momento non c'è certezza sul futuro.

