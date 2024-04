Zidane, ti fanno la corte: telefonate già partite per strappare il sì

Un altro anno in sella, per lanciare il guanto di sfida a chi ha visto interrompere dopo undici anni il proprio dominio. Beffandolo, dicendo "no, resto dove sono", perché c’è una prospettiva per provare a ripetersi. Xabi Alonso è inevitabilmente l’uomo dell’anno in Bundesliga e in quanto tale era naturale che il Bayern lo cercasse per affidargli la panchina. Non si aspettava certo di ricevere un rifiuto: a Monaco non ci sono mica abituati. Il basco però è così, imprevedibile, pianificatore. Ha costruito una macchina perfetta e ci vede ancora del potenziale: dovesse ripetere una striscia (ancora aperta) di oltre 40 partite senza mai perdere andrebbe probabilmente oltre l’immaginazione anche del più ottimista dei tifosi, ma la sensazione di poter competere ancora ai massimi livelli, di creare un dualismo ai vertici contro il club abbondantemente più titolato di Germania, che ora più che mai vede tremare la sua egemonia. Se non puoi batterli, unisciti a loro, ma se puoi farlo resta dove sei e prova a ribatterli. È capitato a pochissimi, Klopp è uno di quelli, Xabi anche. D’altronde la stoffa è la stessa. Quella dei vincenti, che in Baviera piace tanto.