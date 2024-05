Evra, il racconto shock sugli abusi sessuali subiti: "Sono un sopravvissuto"

Evra, il libro e il racconto degli abusi

Sugli abusi sessuali subiti in passato, l'ex terzino della Juventus e della Nazionale francese ne aveva parlato anche nella sua autobiografia "I love this game", nella quale già nel 2021 aveva rivelato: "È stato un momento difficile per me. Devo ancora dirlo ad alcuni dei miei fratelli, sorelle e amici intimi. Non voglio che le persone provino pietà. È una situazione difficile. Una madre non si aspetta di sentire questo dal proprio figlio. È stato un grande shock per lei. C'è molta rabbia. Ha detto che le dispiaceva. Ha detto "non devi metterlo nel tuo libro, è il privato Patrice", ma io ho risposto: "Mamma, non riguarda me, riguarda gli altri ragazzi". Evra ha poi aggiunto: "Lei ha detto di aver capito. Io so che il libro cambierà la visione che le persone hanno di me, ma sono più che felice di parlarne. Sono una versione migliore di me stesso. I miei amici diranno: "Oh il mondo reagirà, pensa alla pressione", ma la pressione più grande c'è stata nel dirlo a mia madre. Anche a pensarci adesso è difficile".