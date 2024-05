Sarri, il "ringraziamento" a Berlusconi che non ti aspetti: "A Napoli per..."

" Chi allenerò nelle prossime stagioni? Penso di smettere tra due o tre anni " - così ha risposto Sarri sul suo futuro in un incontro elettorale a Firenze. L'allenatore, dopo aver rassegnato le dimissioni alla Lazio , non ha trovato una nuova panchina e ha impegnato le giornate immergendosi nei ricordi: "Nei giorni scorsi mi sono fermato a un allenamento degli Under 12 di Figline e ho visto il calcio vero". Poi anche un retroscena su Berlusconi e il Milan: "Il suo no mi ha portato al Napoli".

Sarri sul passato: "Potevo allenare il Milan, non me ne pento"

L'allenatore ex Lazio si è espresso sul suo futuro: "Tra due o tre anni, quando smetterò di fare l’allenatore, ho già deciso che non farò più niente. Darò solo una mano per il territorio e alle persone che se lo meritano". Ha avuto un pensiero anche su Sacchi, che nel corso degli anni ha avuto sempre parole di elogio per il tecnico toscano: "C'è un rapporto di stima reciproca. Lui è uno dei pochi allenatori che ha cambiato il calcio. C'è stato un prima di Sacchi e un dopo nell'ultimo secolo". Poi, restando sempre sul tema rossonero ha commentato la possibilità in passato di andare al Milan: "Il no ricevuto da Berlusconi? Non me ne pento perché mi ha portato al Napoli, che era più forte. Quindi mi ha consentito di fare meglio". Poi ha concluso con un pensiero sulle sue origini: “Sono ancorato a Figline, sono cresciuto in piazza. Poi ho giocato nelle giovanili della città e cinque anni in prima squadra. Devo rendere grazie agli allenatori e tutti coloro che hanno fatto parte della mia carriera. E oggi sono qui a prendere un caffè con il mio amico da sempre Valerio Pianigiani. Nei giorni scorsi mi sono fermato a un allenamento degli Under 12 locali e ho visto il calcio vero. Sono tornato a casa con un senso di contentezza”.