Guardiola e il commento sull'esonero di Xavi: "Non è mai una buona notizia..."

La notizia dell'esonero del tecnico spagnolo ha destato non poco scalpore e ha attirato anche l'attenzione di Guardiola che alla vigilia della finale di FA Cup ha commentato quanto avvenuto a uno degli eroi del Triplete vinto dal Barcellona proprio con Pep alla guida.

"Licenziare Xavi? Non so cosa sia successo..."

Sabato a Wembley si terrà l'ultimo match di questa stagione per il Manchester City di Pep Guardiola, che nella finale della FA Cup affronterà il Manchester United in un derby che si prospetta decisamente infuocato: da una parte la possibilità per gli uomini di Pep di replicare la vittoria della coppa inglese dello scorso anno, dall'altra i Red Devils, che con la vittoria raggiungerebbero l'ultimo treno per l'Europa. Durante la conferenza stampa alla vigilia del match, Guardiola ha risposto così alla domanda relativa all'esonero di Xavi: "Non è una buona notizia. Quando un allenatore viene licenziato significa che qualcosa non ha funzionato. In questo momento non ho un'opinione, non so cosa sia successo. Forse quando parlerò con la gente a Barcellona saprò qualcosa. Questo dimostra semplicemente che noi allenatori siamo esposti. Lì devi vincere o la tua posizione è in pericolo. Non importa la carriera precedente, che si tratti di un vecchio allenatore o di uno nuovo. Bisogna vincere e fare bene tante cose... ma la verità è che solo una squadra può vincere. Ciò significa che il resto ha fallito? Non credo. Non credo che la stagione sarebbe stata un fallimento se non avessimo vinto la Premier League. Non penso che l'Arsenal abbia la sensazione di aver fallito perché è stato incredibile. Ma bisogna accettarlo oppure cercare lavoro in un altro tipo di settore".

Il secondo addio di Xavi al Barcellona

Il tecnico spagnolo si appresta a salutare nuovamente il club blaugrana, questa volta nelle vesti di allenatore. Tra i candidati in lizza per sostituirlo, sembrerebbe averla spuntata Hans Flick, ex tecnico della nazionale tedesca e del Bayern Monaco. Xavi lascia il suo storico club dopo quasi tre anni, lasciando nel palmares del club il titolo di campione di Spagna e una Supercoppa spagnola, entrambi ottenuti nella scorsa stagione.