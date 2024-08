Yamal, il racconto shock del padre: "Mi sono sentito tra la vita e la morte"

“Mi sono trovato tra la vita e la morte. Ho avuto paura come qualsiasi altro essere umano". Sono le parole di Mounir Nasraoui , il padre della stella del Barellona Lamine Yamal , sopravvissuto alla violenta aggressione da parte un gruppo di individui avvenuta il 14 agosto. Nasraoui è stato accoltellato tre volte, delle quali due all'addome, prima di essere trasportato d'urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse da subito critiche. I fatti hanno avuto luogo in un parcheggio del quartiere di Barcellona Rocafonda de Matarò, dove l'uomo risiede - qui è cresciuto lo stesso Yamal, che nel corso degli Europei non ha mancato di omaggiare le proprie origini con una esultanza speciale che mostra numero del codice fiscale del quartiere - . Stando a quanto riportato dai media locali, le autorità hanno tratto in arresto quattro persone.

"Mi sono sentito tra la vita e la morte"

Nasraoui ha poi rotto il silenzio pubblicando un messaggio sui social in cui rassicurava i propri cari del miglioramento delle proprie condizioni. Successivamente, il padre del talento classe 2007 - laureatosi campione d'Europa con la maglia della Roja - è stato dimesso in quanto giudicato fuori pericolo di vita. L'uomo è così tornato a parlare, raccontando la propria tragica esperienza. Intervenuto al programma "El Chiringuito", Nasraoui ha raccontato di avere temuto il peggio per la propria vita. "Grazie a Dio sto molto meglio. Adesso devo cercare di stare sereno per il bene di tutti, sia mio ma anche della mia famiglia - ha dichiarato l'uomo - . Non ho altra scelta. Devo credere che la giustizia farà il suo lavoro. Questa è al momento la cosa più importante. C'è una soluzione per tutto. Mi sono sentito tra la vita e la morte. Ho avuto paura come qualsiasi altro essere umano".