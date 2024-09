Pallone d’Oro, da Bellingham ad Haaland e Yamal: i candidati. In 5 della Serie A

TORINO - Si avvicina il 28 ottobre e Parigi freme per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2024. Dopo l'ottavo titolo conquistato da Lionel Messi nel 2023, il mondo del calcio è alla ricerca del successore della Pulce per il premio più prestigioso del mondo a livello individuale. Con il fenomeno argentino all'Inter Miami in MLS e Cristiano Ronaldo all'Al Nassr nella Saudi League, cresce l'attesa per scoprire chi sarà il nuovo Ballon d'Or: per la prima volta dal 2003 le due leggende che hanno scritto la sotria di questo sport non sono infatti presenti nella lista dei candidati. La fine di un'era e occhi puntati, ovviamente, su tutte le stelle del Real Madrid dopo la conquista della Champions League anche se la vittoria della Spagna ad Euro 2024 potrebbe stravolgere ogni tipo di gerarchia ipotizzabile. Questa la lista dei 30 nomi che concorreranno per il premio.