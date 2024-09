Il nuovo Pablito, il DNA Juve, l'eterna bellezza: Schillaci, il ricordo di Totò

Seguivo gli azzurri per questo mio amato giornale e ricordo bene quei giorni, quelle notti e quel fenomeno capace di capovolgere qualsiasi canone tattico, di diventare “Sturm und Drang”, di trovare con un guizzo la rete da incorniciare. E poi, quel suo modo originale di esultare, specchio di una intera esistenza, di una vita sospesa tra il sogno e il divenire, orgoglio di un’isola che lo aveva adottato come figlio e come simbolo di una felicità inaspettata e totale: gli occhi spalancati come a non credere a quei continui miracoli, le braccia al cielo come una liberazione e l’abbraccio totale, assoluto e assurdo di un Paese che, ora sì, poteva risalutare, tra mille vibrazioni e canti, un altro Pablito . E lui non ha mai perso, nemmeno nei momenti della gloria, in quel suo apogeo, l’umiltà, quel suo modo di porsi quasi scusandosi: perché a lui sembrava tutto troppo e tutto impossibile per poter essere vero.

La storia di Totò

Nel 1992 Madama lo cede all’Inter, poi nel 1996, consigliato dal suo manager, sempre e per sempre, Antonio Caliendo, eccolo prendere un volo intercontinentale per sbarcare in Giappone (Jubilo Iwata), pronto ad aprire un inedito Edoardo ai suoi colleghi calciatori. Una storia, la sua, di prodezze e di successi, ma anche buio e miele, orgoglio e pregiudizio: gli insulti razzisti in tante curve nere, un divorzio (da Rita) e poi un nuovo amore (con Barbara), tre figli che amava (Mattia, Nicole e Jessica), una carriera politica finita sul nascere; no, non poteva essere quello il suo terreno di conquista, la tv, soprattutto con L’isola dei Famosi e, con Barbara a fianco, Pechino Express. Ma noi vogliamo ricordarlo mentre corre ancora dietro a un pallone, mentre racconta ai giovani dei quartieri più duri di Palermo la possibilità di rinascere attraverso il football, il segreto per non smarrirsi nei labirinti del successo. Da ieri sono tante, sui social, le testimonianze di affetto nei suoi confronti, prima fra tutte quella di Roberto Baggio. Era impossibile, per davvero, non volergli bene. In quattro anni abbiamo salutato centravanti indimenticabili: Pietro Anastasi, Paolo Rossi, Luca Vialli e ora Totò Schillaci: ma il loro esempio resta carne viva, memoria e vanto, storia non soltanto del football, ma della nostra vita quotidiana, della nostra società, del nostro splendore. Perché, con loro, in tutto c’è stata bellezza. Infinita, eterna bellezza.