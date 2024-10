L’Inghilterra ha trovato il nuovo ct: “Accordo a un passo”

Tuchel-Inghilterra, la situazione

L’attuale commissario tecnico ad interim, Lee Carsley, è stato nominato temporaneamente dopo l’addio di Gareth Southgate, il quale ha lasciato il suo incarico a seguito dell’Europeo 2024. Carsley ha assunto la guida dell’Inghilterra per le finestre di settembre, ottobre e novembre, in attesa di una decisione definitiva da parte della FA (Football Association) riguardo al prossimo allenatore.

Nonostante un inizio positivo con Carsley, che ha portato a vittorie contro l'Irlanda (2-0) e la Finlandia (sempre 2-0), la recente sconfitta a Wembley in Nations League contro la Grecia (2-1) ha fatto sorgere dubbi sulla continuità della sua gestione. Lo stesso Ct ha detto al termine della gara di voler tornare in U21 a guidare i giovani inglesi. La sconfitta ha sollevato interrogativi all'interno della federazione, e ha accelerato le trattative per un tecnico d'esperienza internazionale come Tuchel. L'accordo, come riportato da Welt Tv, sembra essere molto vicino.