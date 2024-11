Qualificazioni Mondiali, prima fascia Italia: formula, sorteggi, come funziona

Concluse le fasi preliminari della Nations League, in attesa dei quarti di finale dove sarà impegnata anche l'Italia a marzo, la UEFA ha definito le fasce per il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma il 13 dicembre. Questa edizione del torneo, che si disputerà in USA, Messico e Canada, vedrà una formula di qualificazione particolare per le 54 nazionali europee.