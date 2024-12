Kings League: Piqué pesca l'Italia, Marchisio la Spagna. E Danilo fa un annuncio

In occasione dell'evento Marchisio ha parlato a Sky Sport del momento della Juve : "Penso che abbia bisogno di prendere i tre punti indipendentemente dall’avversario. La situazione non è semplice, però sanno come affrontare queste partite. Campionato delle sette sorelle? Sì confermo questa sensazione. Soprattutto per i punti, perché ci sono tante squadre ravvicinate. Questo comporta che si può sbagliare, perché la classifica è molto corta. Sono sicuro che da gennaio in poi 2/3 squadre allungheranno sicuramente. Ovvio che oggi bisogna vedere qualche situazione diversa. La Juventus ha qualche defezione importante e ci sarà di mezzo anche il mercato e bisognerà vedere chi interverrà per migliorare la rosa".

Quindi sui singoli: "Mi auguro che ora Vlahovic possa non avere altri problemi fisici, perché la Juve ha bisogno di lui non solo per le sue qualità, ma anche a livello numero. Milik non è ancora tornato e non ci sono altri attaccanti. Indipendentemente da quello che si dice del gioco della Juve, lui davanti fa la differenza. Mi auguro che possa essere disponibile, serve come il pane. Koopmeiners? Credo sia assolutamente un periodo di adattamento, non solo per il ruolo. Per lui è stato un cambio totale sia per il modo di giocare che per il ruolo che aveva all’Atalanta. C’è da ricordare che ha avuto un infortunio particolare come quello delle costole che è molto fastidioso. Mi auguro che possa trovare la via del gol, perché a volte alcune prestazioni possono cambiare trovando un gol. Mi auguro che posso sbloccarsi definitivamente".