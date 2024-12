Henry, shock in diretta con Del Piero: "Cosa stai facendo": ma c'è un perché

Siparietto in diretta tv, ancora una volta protagonisti Micah Richards, Thierry Henry e Jamie Carragher. A loro, in questa occasione, si è unito anche Alessandro Del Piero, in collegamento per CBS Sports dal Gewiss Stadium per la sfida di Champions League Atalanta-Real Madrid. Insieme alla leggenda Juve proprio l'ex difensore del Manchester City e della Fiorentina.

Micah Richards-Henry, siparietto. E Del Piero... Durante uno dei collegamenti da Bergamo da parte di Richards e Del Piero, ad un certo punto Henry, seduto in studio, inizia a fare delle smorfie con il viso e a fare versi strani, simulando il gesto di infilarsi qualcosa all'interno della bocca. Ma il francese stava in realtà imitando quanto fatto poco prima da Richards, con quest'ultimo che sembra abbia utilizzato una bustina del tabacco snus in diretta. A quel punto Henry chiede: "Micah, cos'hai in bocca?". In studio cominciano le risate, con Carragher che ironizza: "Meno male che sono andati via gli addetti antidroga". Nel mentre Henry ha proseguito nello scherzare con Richards, punzecchiandolo, prima che quest'ultimo ribattesse tra le risate: "Non credevo fossi un informatore Thierry, wow!". Il tutto con un Del Piero divertito ad assistere alla scena. Ma cos'è lo snus?

Cos'è lo snus Lo snus è un tabacco umido in polvere, macinato, utilizzato per via orale. Viene contenuto in delle bustine e consumato ponendolo al di sotto del labbro. Si tratta di un prodotto utilizzato anche nel mondo del calcio: nel Regno Unito è illegale la vendita di snus, ma sebbene possa ovviamente comportare danni per la salute il suo utilizzo non è comunque proibito dalla legge. Funge da eccitante istantaneo, non si tratta di una droga o di un sostanza dopante e, dunque, non è ovviamente vietata. Lo snus, già da più di un anno a questa parte, ha preso parecchio piede soprattutto in Premier League.

