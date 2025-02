Sacchi, clamorosa rivelazione: “Voglio tornare ad allenare”

C'è chi ha fatto la storia del calcio e chi invece è stato solo una comparsa, Arrigo Sacchi sta decisamente nella prima cerchia di allenatori. L'ex tecnico del Milan ha contribuito alla rivoluzione dello sport e ha portato i rossoneri nell'Olimpo, con un gioco che ha aperto le porte alle idee che vediamo oggi. Il tecnico di Fusignano non mette piede in panchina da ormai 24 anni, dopo l'ultima esperienza al Parma nel 2001. Dal 2010 al 2014 ha avuto il ruolo di coordinatore tecnico delle nazionali giovanili dell'Italia, dalla squadra Under 16 fino alla Under 21. Ma non ha più avuto in carico una squadra. Ora ha lanciato però un messaggio fortissimo.

Sacchi e il possibile ritorno in panchina

"Sto pensando di tornare ad allenare, qui o all'estero. Di idee ne ho tante. Ma se farlo in Italia non lo so" - ha spiegato Sacchi a Adnkronos. Poi ha aggiunto: "Voglio troppo bene a questo paese ma ho un difetto, dico quello che penso e devo farlo quindi anche di noi. E cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri paesi". Provocazione o verità? Lo scopriremo presto. L'ex tecnico del Milan e del Parma ha 78 anni e batterebbe molti record di anzianità.