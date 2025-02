Gattuso e l’Italia del 2006: “Vedemmo la Francia e Buffon si mise a urlare”

L'aneddoto prima della finale del 2006

L'attuale allenatore dell'Hajduk Spalato ha ricordato quando a 12 anni è partito dalla sua Calabria, da Schiavonea: "Appena lasciata casa, dissi subito che non sarei tornato. A mamma e papà dissi che se non fosse andata bene nel calcio, me ne sarei andato a lavorare in Germania". Poi ha aggiunto: "Ho sofferto sì, però ogni volta che chiudevo gli occhi quando indossavo la maglia della nazionale e c'era l'inno nazionale, io ricordavo tutta la mia infanzia". Poi, da calciatore è ritornato anche sul Mondiale vinto nel 2006. "Cosa significa essere campione del mondo? Non lo so, so soltanto che da parte mia è stato un sogno. Io non ho mai pensato di voler vincere un Mondiale perché è sempre stato un qualcosa più grande di me". Poi ha svelato un aneddoto sulla vigilia della finale di Berlino. "Andammo a fare il sopralluogo al campo, vedemmo la Francia che si allenava a maniche corte sotto la pioggia: fisicamente erano messi nettamente meglio di noi. Ma Buffon cominciò a urlare: 'Ragazzi non ci fanno paura: possono essere grossi quanto vogliono, ma domani ce li mangiamo'. Poi per 20 ore nella testa ho pensato a quanto fossero grossi e quanto forte era Zidane".