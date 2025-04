Allegri sconfitto in Cassazione: l'ex compagna assolta dalle accuse

Brutte notizie per Massimiliano Allegri , che è uscito sconfitto anche in Cassazione nella lunga disputa legale contro l’ex compagna Claudia Ughi . L'ex allenatore della Juventus l'aveva querelata nel 2021 per appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. Secondo Max, la donna avrebbe utilizzato in modo improprio il denaro destinato al mantenimento del figlio in comune.

Allegri, ko in tribunale: la sconfitta anche in Cassazione

Nonostante le due assoluzioni della Ughi, prima dal GUP e poi dalla Corte d’Appello nel 2024, Allegri aveva presentato un nuovo appello in Cassazione, che però ha confermato il verdetto, rigettando definitivamente il ricorso dell'ex tecnico bianconero. Nessun risarcimento quindi per il 57enne livornese (si parla di circa 210mila euro), in attesa di una nuova avventura in panchina. Dopo l’addio a Claudia Ughi e Ambra Angiolini, l'allenatore ha voltato pagina con Nina Lange Barresi. Una love story che va avanti ormai da anni, come testimoniano le foto mano nella mano in centro a Torino dell'ottobre 2022.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE