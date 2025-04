Chi è Nina Lange Barresi, la fidanzata di Allegri vista a Montecarlo: età, lavoro, vita privata

Massimiliano Allegri, dopo l’addio ad Ambra Angiolini, ha voltato pagina con Nina Lange Barresi. Una love story che va avanti ormai da anni, come testimoniano le foto mano nella mano in centro a Torino dell'ottobre 2022. Più di qualcuno però evidentemente non era a conoscenza della relazione di Max dato che la bella e 'misteriosa' donna apparsa prima nel video del simpatico saluto tra Sinner e Allegri e poi nell'ultima ripresa che li ha 'beccati' insieme a Montecarlo ha suscitato una immediata curiosità social.