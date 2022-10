Allegri in love con la fidanzata Nina: l'amore continua...

Massimiliano Allegri nella tempesta, ma non in amore. L'allenatore della Juve, almeno da un punto di vista sentimentale, pare stia attraversando un periodo più che felice e tutto merito della sua nuova compagna Nina Lange Barresi. I due sono stati paparazzati per la prima volta la scorsa estate, poi niente più. Le nuove immagini delle coppia, pizzicati durante una tranquilla passeggiata in centro a Torino, sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna.